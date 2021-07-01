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Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com

Kuzey Kıbrıs’ın öncü yatırımcı grubu Birinci Grup bünyesinde Haziran 2020’de bir pazaryeri sistemi kurarak faaliyetlerine başlayan Carsimax.com, henüz birinci senesini geride bırakmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ın en çok ziyaret edilen online alışveriş merkezlerinden biri haline dönüştü.

01 Temmuz 2021 Perşembe 15:05
Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com
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Girişimin bu yöndeki başarısının arkasındaki sebep, pazaryeri olarak planlanan Carsimax.com’da Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen marka ve mağazalarının yer alıyor olması dikkat çekiyor. Birinci Grup olarak faaliyette olduğumuz tüm sektörlerde olduğu gibi, e-ticaret uygulamalarında da öncü, yenilikçi ve Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği bir marka hedeflemekteyiz.

Güçlü bir ekiple yola emin adımlarla devam ediyor

Pandemi ile yükselişe geçen e-ticaret sektöründe doğru bir atılım olarak ortaya çıkan Carsimax.com, Kuzey Kıbrıs’ın en kapsamlı online pazaryeri platformu olma yolunda yüksek yatırımlarla ilerliyor. Bu hedefi güçlü ve yenilikçi bir pazaryeri yazılımı ile desteklemeyi planlayan girişim, bu süreçte başarılı C2C “pazaryeri yazılım konusunda Türkiye’de lider konuma sahip KMK A.Ş’nin gücünü de kendisine ortak ediyor. Böylece platform hem alıcı hem de satıcılara güvenilir bir alışveriş imkanı sunmayı sağlarken ayrıca yenilikçi yaklaşımları benimseyerek yeni bir pazaryeri markası yaratmayı hedefliyor.

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Dijital dönüşüme olumlu bir katkı

Elinizdeki alışveriş merkezi sloganı ile yoluna devam eden Carsimax.com’da yüzlerce kategoride, binlerce ürün listeleniyor. Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağı açıkça belli olan marka, bölgedeki köklü mağaza ve işletmelerin ürünlerini online platformla tüm Dünya’ya sergilemelerine aracılık eden bir misyonu hayata geçiriyor. Carsimax.com, Birinci Grup’un bölgedeki ticari faaliyet ve birikimlerini online sahaya aktaran ve böylelikle Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir alışveriş deneyimi sunan marka haline geldi. 

Stratejik doğru adımlarla çarşımax markası
Yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübenin yanı sıra, Stratejik ortaklıklarımız ve güçlü bağlarımızla, Kıbrıs halkına alışverişin her aşamasında güvenli hizmet sunarken; mağazalarımızla da her zaman dürüst, adil ve özenli davranarak, onların tüm ihtiyaçları için destek vermek ve değer üretmeye dayalı öneriler sunmaktayız.

Çarşımax nasıl çalışmaktadır?

Carşımax dünya üzerindeki en büyük e-ticaret sitelerinin kullanmış olduğu c2c e-ticaret iş modelini kullanmaktadır. Bu model çoklu satıcıları e-ticaret sitesinde bir araya getirerek internet üzerinden keyifli alışveriş imkânı sağlamaktadır. Kuzey Kıbrıs bölgesinde bir tedarikçiyseniz carşımaxda ücretsiz mağaza açarak dünyaya ürün satabilirsiniz.

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