Kuzey Kıbrıs’a 365 gr uyuşturucu ithal ederken yakalandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da ihbar alan ve Akyar Sınır Kapısı’nda pusuya yatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan bir ticari araçta yaptığı arama sonucunda 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ticari araçta yolcu olarak bulunan ve konu uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a ithal eden Akile Tumbul ise suçüstü hali gereği tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugünMağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tumbul aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Polis, zanlı Tumbul’un konu uyuşturucu maddeleri kime getirdiğini araştırıyor.