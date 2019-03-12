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Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği kuruldu

Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği kuruldu

12 Mart 2019 Salı 13:54
Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği kuruldu

Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği (K.K.Y.Y.D) Genel Kurulu’nu dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTBB) gerçekleştirdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yavaş Yaşam Derneği’nin, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları şu şekilde oldu:
“Başkan: Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli
As Başkan: Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar
Genel Sekreter: Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş
Mali İşler Sorumlusu: Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya
Halkla İlişkiler Sorumlusu: Hasan Karlıtaş
Faal Üyeler: Meryem Karagil ve Turgut Değirmencioğlu
Disiplin Kurulu: Bahar Özaktaş, Münevver Ebedi Çakmak, Ahmet Yorgancıoğlu
Denetleme Kurulu: Levent Oral, Mehtap Sayıner, Sinan Ak”
Derneğin amacının, 1999 yılından itibaren İtalya’da başlayıp, tüm kıtalarda yayılan Cittaslow (yavaş şehir) anlayışının Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaşması ve bir yaşam şekli haline dönüşmesini sağlamak olduğu kaydedildi.
Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağı Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale Belediyelerinden oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği
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