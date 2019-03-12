Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği kuruldu

Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği (K.K.Y.Y.D) Genel Kurulu’nu dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTBB) gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yavaş Yaşam Derneği’nin, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları şu şekilde oldu:

“Başkan: Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli

As Başkan: Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar

Genel Sekreter: Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş

Mali İşler Sorumlusu: Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya

Halkla İlişkiler Sorumlusu: Hasan Karlıtaş

Faal Üyeler: Meryem Karagil ve Turgut Değirmencioğlu

Disiplin Kurulu: Bahar Özaktaş, Münevver Ebedi Çakmak, Ahmet Yorgancıoğlu

Denetleme Kurulu: Levent Oral, Mehtap Sayıner, Sinan Ak”

Derneğin amacının, 1999 yılından itibaren İtalya’da başlayıp, tüm kıtalarda yayılan Cittaslow (yavaş şehir) anlayışının Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaşması ve bir yaşam şekli haline dönüşmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağı Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale Belediyelerinden oluşuyor.