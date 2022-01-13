Kuzey Kıbrıs Türkiye İşbirliği Cemiyeti 42 kişilik heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türkiye İşbirliği Cemiyeti 42 kişilik heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret ederek, Başkan İsmail Arter’e üstün hizmet ödülü takdim etti. Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan, vatanına milletine bağlı ve örnek hizmetler yaptığını ifade ettiği Başkan İsmail Arter’e hem halkını sevdiği hem de hizmetleri için üstün hizmet ödülü vereceklerini ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan’ın şahsıyla ilgili güzel düşünceleri için teşekkür ederek, önemli olanın görevi layıkıyla yapmak olduğunu ifade etti. Gazimağusa ile ilgili heyete bilgi veren Başkan İsmail Arter, Gazimağusa’nın 41 binlik resmi nüfusunun öğrencilerle birlikte 55 bine çıktığını, ülkenin en zengin tarihi mirasına sahip olan Gazimağusa’nın ülkenin yük limanını, en büyük üniversitesini, en fazla sulak alanı ve seracılık faaliyetinin yüzde 70’ini bünyesinde barındırdığını aktardı. Ülkenin en büyük üniversitesiyle birlikte Gazimağusa’da 4 üniversite bulunduğunu ifade eden Başkan Arter, şehrin bir öğrenci şehri olduğunu söyledi. Başkan Arter, pandemi döneminde sağlık bakanlığının yetişemediği noktada Belediyenin hizmet verdiğini, ihtiyaçlı çocuklara tablet dağıttıklarını, ayrıca 21 bin yardım paketini de ihtiyaçlı ailelilere ulaştırdıklarını belirtti. Başkan İsmail Arter Maraş ilgili de kısa bir bilgi vererek 5.5 kilometrekarelik kapalı Maraş’ın 2 büyük caddesinin siyasi bir kararla açıldığını, kamuya ait alanlarda çalışma yaptıklarını, plajları ve parkları düzenleyip hizmete açtıklarını kaydetti.