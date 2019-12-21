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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den TAK’a kutlama…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kuruluşunun 46. yıldönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den TAK’a kutlama…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kuruluşunun 46. yıldönümünü kutladı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 16:26
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den TAK’a kutlama…

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçük Özdemir tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kıbrıs Türk basını içerisinde çok önemli bir yere ve misyona sahip, devlet ajansımız Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım. 
Türk Ajansı Kıbrıs’ın merhum müdürleri, ajansın kuruluşunu gerçekleştiren Sait Terzioğlu ile yasal statüye kavuşturulmasında öncülük yapan Kemal Aşık’ı rahmetle anarken, 46 yıllık süreçte ajansımıza özverili çalışmaları ile katkıda bulunan tüm gazetecileri de saygıyla selamlıyorum. 

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46’ncı yaşını kutlayan Türk Ajansı Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyurma misyonunu başarıyla yerine getirmektedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Ajansı Kıbrıs’a nice yıllar diler, Turkcell ailesi adına en içten dileklerimizi sunar, başarılarınızın devamını dileriz.”
 

Son Güncelleme: 21.12.2019 19:36
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs TurkcellTürk Ajansı Kıbrıs
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