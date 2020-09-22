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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den her öğrenciye eğitim için 6GB internet…

Murat Küçüközdemir: “Çocuklarımızın eğitimleri için iletişim imkânlarımızı sunuyoruz”

22 Eylül 2020 Salı 16:00
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den her öğrenciye eğitim için 6GB internet…
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirdiğive uzaktan eğitim konusunda önemlidestek sağlayan protokol kapsamında her öğrenciye aylık 6GB internet desteği vermeye devam ediyor.

Eğitim süresi boyunca devam edecek bu destek ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına gidemediği ve eğitimlerini uzaktan almak durumunda kaldıkları bu dönemde internet hediye ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Covid-19 salgınından dolayı eğitimin aksamaması adınageçtiğimiz Nisan ayından itibaren öğrencilere sağladıkları desteği hatırlattı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında eğitimde kayıp yaşamaması adına ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimlerinde kullanmaları üzerine her ay 6 GB internet yükleniyor. Eğitimin desteklenmesi için gerçekleştirilen bu protokol ile verileninternet kapsamı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kesintisiz Eğitim Merkezi portalı egitim.mebnet.net ile TC Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.trve ebatv eğitim portallarına erişimde kullanılabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri 6 GB internet paketine, Turkcell’in BiP uygulamasındaki KEŞFET bölümünde yer alan MEBNET kanalından başvurarak ücretsiz sahip oluyor. Ücretsiz olan BiP uygulaması üzerinden yapılan başvuru dahilhiçbir işlem için ücret alınmadığı gibiKuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin internet paketinden de düşmüyor.

Murat Küçüközdemir: “Çocuklarımızın eğitimleri için iletişim imkânlarımızı sunuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir geçtiğimiz Nisan ayında 12 ay boyunca hizmette olacak iş birliğinihatırlattığı açıklamasında aynı zamanda protokolün önemine de vurgu yaptı. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu çocuklarımız ve onların eğitimleri olunca iletişim imkânlarımızla bizler de katkı sağlamak istedik. Pandemi sürecinde evinden veya karantina merkezlerinden eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması çok önemli. O yüzden gerek adamızdaki gerekse Türkiye’deki öğrencilerimize hem uzaktan eğitim hem deiletişimleri içinfarklı alternatifler sunmak bizleri mutlu etmiştir.”

6 GB internete nasıl sahip olunacak?

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Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin 6GB internete sahip olmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

“Akıllı Cihazda BiP yüklü ise, uygulama içerisindeki KEŞFET bölümünden MEBNET kelimesini aratarak uygulamaya erişebilir, uygulamaya eriştikten sonra TAKİP ET butonunu tıklayarak takibe başlayabilirsiniz.Akıllı Cihazda BiP yüklü değilse, önce işletim sistemine göre Google Play Store veya Apple App Store'dan BiP uygulamasını indiriniz. Sonrasında uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasında girerek aktivasyonu tamamlayabilirsiniz. Sonrasında uygulama içerisindeki KEŞFET bölümünden MEBNET kelimesini aratarak servise erişebilirler. BiP indirmek için dehttps://kktcll.co/MEBNETlinki kullanılabilir.”

Eğitim için kullanılabilecek linkler şöyle:

http://egitim.mebnet.net/

www.eba.gov.tr

www.trtizle.com

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin, BiP’i ücretsiz kullandığı bir kez daha hatırlatılırken, tüm bu işlemlerin de ücretsiz yani internet kotasından düşmeden yapılabildiği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 16:13
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turkcell
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