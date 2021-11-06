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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den deniz kaplumbağalarına destek protokolü

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği arasında yıllardır devam eden iş birliği protokolü yenilendi. Kaplumbağaların korunması ve çevre alanında yıllardır sürdürülen iş birliğinin bu yıl da devam ettiği duyuruldu.

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:15
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den deniz kaplumbağalarına destek protokolü

Protokolü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço imzaladı.

Çevre ve kaplumbağaların korunması başlıklarını içeren imza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape ile Damla Beton ekibiyle katıldı.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, imzalanan protokol sırasında yaptığı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağa Koruma Derneği arasında süren iş birliğini devam ettirerek daha da ilerilere taşıma amacında olduklarını söyledi. Murat Küçüközdemir, kaplumbağaların, korunması ve ülkemiz açısından önemine değindiği konuşmasında, “Kaplumbağalar korumamız altında” sloganıyla yıllardır devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço da açıklamasında, kaplumbağaların korunması için yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak her yıl adamıza bu amaçla onlarca öğrencinin geldiğini belirtti. Akdeniz sahillerinin yumurtlamanın en fazla olduğu sahiller olduğuna vurgu yapan Keço, kaplumbağaları  gözlemeye devam edeceklerini ve yıllardır olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 06.11.2021 15:47
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