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Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital BiP platformundaki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, İntergaz marka iş birliği ile kazanıyor

17 Aralık 2020 Perşembe 17:54
Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital BiP platformundaki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, İntergaz marka iş birliği ile kazanıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, önemli bir marka iş birliğine daha imza attı.

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Adada ilk kez gerçekleşen kampanya kapsamında, İntergaz’dan gaz tüpünü online kanallar ile sipariş veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, elde ettikleri QR kod ile dijital platform BiP kanalına yönlendirilerek, haftalık 1 GB cepten internet paketi kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kendi alanında önemli bir marka olan İntergaz ile dijital bir marka iş birliği gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre adada ilk kez gerçekleşen kampanya kapsamında, İntergaz’dan gaz tüpünü online kanallar ile sipariş veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler haftalık 1GB cepten internet paketi kazanacak. Dijital platform BiP ve online alışverişle birleştirilerek tasarlanan kampanya kapsamında kullanıcılar her hafta önemli bir avantajın da sahibi olacak. Tamamen ücretsiz olan kampanyanın 1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.

Online alışverişle haftalık 1 GB

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 220 bini aşkın indirme oranına sahip olan BiP dijital mesajlaşma platformu, kullanıcıları için bir yenilik daha duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, İntergaz’dan gaz tüpünü online kanallar ile sipariş veren Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, elde ettikleri QR kod ile BiP kanalına yönlendirilerek, haftalık 1GB cepten internet paketi kazanıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP Keşfet bölümü içerisinde yer alan İntergaz kanalı için önümüzdeki günlerde çok daha fonksiyonlu hizmetle farklı kampanyalar sunacağını açıklayarak, müşterilerini https://kktcll.co/intergaz linkini tıklayarak kanalı takip etmeye davet etti.

BiP yükle, kazan!

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcıların bu uygulamayı telefonlarına indirerek kolaylıkla kullanabilecekleri belirtildi. BiP uygulamasını ilk kez indirenler için yine 1 GB hoş geldin hediyesi olduğunu hatırlatan yetkililer, BiP uygulamasını indirmek isteyen kişilerin telefonlarının işletim sistemine göre App Store veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemelerinin yeterli olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs TurkcellIntergaz
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