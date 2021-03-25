Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan Uzaktan Eğitime Destek kampanyası için 50 adet tablet katkıda bulundu.