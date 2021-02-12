Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser düzenleyecek

FİKRİ KARAYEL, KUZEY KIBRIS TURKCELL TARAFINDAN DÜZENLENECEK SEVGİLİLER GÜNÜ ONLINE KONSERİNDE SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Covid-19 salgını nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Sevgililer Günü’ne özel online konser düzenleyeceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın sevilen seslerinden Fikri Karayel’in sahne alacağı konser, 14 Şubat akşamı saat 21.00’de Kuzey Kıbrıs Turkcell Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Kaleme aldığı şarkıları sadece kendi değil, Murat Boz, Merve Özbey, Ayşe Hatun Önal gibi isimlerin de seslendirdiği Fikri Karayel, bu özel günde en güzel şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.

Açıklamaya göre, pandemi süreci dolayısıyla ara verilen etkinlik faaliyetleri bu zorlu günler geçip yeni normale dönene kadar dijital platformlarda devam edecek.