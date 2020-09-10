Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Kaner Şirketler Grubu çalışanlarına teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın ülkede düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının arttırılması yönünde çalışmaları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, organizasyon ve kan bağışı nedeniyle Kaner Şirketler Grubu personeline teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın ülkede düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının arttırılması yönünde çalışmaları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın ülkede düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının arttırılması yönünde çalışmaları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, organizasyon ve kan bağışı nedeniyle Kaner Şirketler Grubu personeline teşekkür etti.