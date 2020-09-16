banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
473.854
DOLAR
7.4844
STERLİN
9.7544
EURO
8.8518
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Hastanelere 65 Adet Yatak Bağışı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  10 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı ve 35 tane 3 motorlu servis yatağı; Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ise 5 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı, 15 tane 3 motorlu servis yatağı bağışladı. 

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Hastanelere 65 Adet Yatak Bağışı
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  10 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı ve 35 tane 3 motorlu servis yatağı; Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ise 5 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı, 15 tane 3 motorlu servis yatağı bağışladı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı sağlık Bakanlığının acil yatak talebi üzerine 65 adet yatak bağışında bulundu. 
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerinin acil ihtiyacı olan yoğun bakım ve servis yatakları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından karışılandı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı yönetimi bakanlığın talebine olumlu yanıt verip, ihalesi yapılan acil yatak ihtiyacını kısa bir zaman içerisinde hastanelere teslim etti.  
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Ggenel Başkanı Sezai Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının yeni yönetimi olarak yeni bir vizyonla yola çıktıklarını, toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak icraat yapmaya çalıştıklarını söyledi. 

banner341
Sezen, kıt imkânları en ihtiyaç olan alanlarda en verimli şekilde kullanmaya bundan sonrada devam edeceklerini ifade ederek, “Her şey halkımız İçin” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından 20 tane yatak bağışı yapılan Gazimağusa  Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ise, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel Başkan’ı Sezai Sezen’e teşekkür plaketi vererek bu zor zamanda yaptıkları katkının çok anlamlı olduğunu Gazimağusa Devlet Hastanesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından 45 tane yatak bağışı yapılan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı başkanı Sezai Sezen’in şahsında tüm Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ailesine teşekkür etti. 
Özyılkan, “Bu katkılar hastanemize güç veriyor, sağlık hepimizi için önemli ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı bu yardımlarda öncü bir kurum” diyerek, bu tür yardımların devamını diledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”
Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”
Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’
Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’
Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Her Eve Fiber Optik Projesi’ne Destek Almak Kapsamında Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü
Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Her Eve Fiber Optik Projesi’ne Destek Almak Kapsamında Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü
İlçe Emniyet Kurulları Denetimlere Devam Ediyor
İlçe Emniyet Kurulları Denetimlere Devam Ediyor
Gazimağusa'da, Covid 19 Önlemleri Kapsamında İşyerlerine Denetim Yapıldı
Gazimağusa'da, Covid 19 Önlemleri Kapsamında İşyerlerine Denetim Yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yatak bağışı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yatak bağışı
Birol Petrol: "Tanklarımızın temizliğinin tescilini paylaşmaktan gurur duyuyoruz"
Birol Petrol: "Tanklarımızın temizliğinin tescilini paylaşmaktan gurur duyuyoruz"
Erhürman: " İkinci tura kalacağım görülüyor"
Erhürman: " İkinci tura kalacağım görülüyor"
Aracı içerisinde ölü bulundu!
Aracı içerisinde ölü bulundu!
KKTC'ye su projesi yeniden: Geri sayım başladı
KKTC'ye su projesi yeniden: Geri sayım başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim