Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Hastanelere 65 Adet Yatak Bağışı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 10 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı ve 35 tane 3 motorlu servis yatağı; Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ise 5 tane 4 motorlu yoğun bakım yatağı, 15 tane 3 motorlu servis yatağı bağışladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı sağlık Bakanlığının acil yatak talebi üzerine 65 adet yatak bağışında bulundu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerinin acil ihtiyacı olan yoğun bakım ve servis yatakları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından karışılandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı yönetimi bakanlığın talebine olumlu yanıt verip, ihalesi yapılan acil yatak ihtiyacını kısa bir zaman içerisinde hastanelere teslim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Ggenel Başkanı Sezai Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının yeni yönetimi olarak yeni bir vizyonla yola çıktıklarını, toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak icraat yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Sezen, kıt imkânları en ihtiyaç olan alanlarda en verimli şekilde kullanmaya bundan sonrada devam edeceklerini ifade ederek, “Her şey halkımız İçin” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından 20 tane yatak bağışı yapılan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ise, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel Başkan’ı Sezai Sezen’e teşekkür plaketi vererek bu zor zamanda yaptıkları katkının çok anlamlı olduğunu Gazimağusa Devlet Hastanesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından 45 tane yatak bağışı yapılan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı başkanı Sezai Sezen’in şahsında tüm Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ailesine teşekkür etti.Özyılkan, “Bu katkılar hastanemize güç veriyor, sağlık hepimizi için önemli ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı bu yardımlarda öncü bir kurum” diyerek, bu tür yardımların devamını diledi.