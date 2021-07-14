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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Kızılhaç”ına taziye ve insancıl iş birliği çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Limasol’da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Kızılhaç”ına taziye mesajı gönderdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:30
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Kızılhaç”ına taziye ve insancıl iş birliği çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Limasol’da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Kızılhaç”ına taziye mesajı gönderdi.

Sezen, “Kıbrıs Kızılhaç”ına gönderdiği mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın, afetzedelerin acısını hafifletme çabalarına destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ortak coğrafyada yaşanabilecek her türlü doğal afetle mücadelede “insancıl işbirliği” yapma çağrısında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sezen’in taziye mektubu, “Kıbrıs Kızılhaç Derneği”ne iletilmek üzere Ledra Palace sınır kapısında Birleşmiş Milletler (BM) görevlisine Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi Esengül Yılmaz tarafından teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezen, “Kıbrıs Kızılhaç” Başkanı Fotini Papadopoulou’ya gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

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“Limasol’da meydana gelen yangın felaketi bizleri derinden üzmüştür. Bu trajik olay bizlere doğal afetlerin ne kadar yıkıcı olabileceğini ve kriz zamanlarında daha fazla dayanışma göstermek için birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın, afetzedelerin acısını hafifletme çabalarına destek vermeye hazır olduğunu belirtir, yaşanabilecek her türlü doğal afette birlikte çalışmak istediğimizi belirtmek isterim.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yönetim kurulu, çalışanları ve gönüllüleri adına, Limasol halkına en derin ve en içten taziyelerimi iletiyor ve tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.

Düşüncelerimiz ve dualarımız felaketten etkilenen herkesle birliktedir.”

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Son Güncelleme: 14.07.2021 16:17
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