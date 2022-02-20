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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanlığına yeniden Yaşar Şimşek seçildi.

20 Şubat 2022 Pazar 10:15
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi

Dün saat 15.00’te, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi binasında yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu’nda Yaşar Şimşek Başkan, Sermet Nereli Asbaşkan, Fatma Kırşan Veznedar, Bilal Dericioğlu Sosyal Faaliyetler Sorumlusu ve Ebru Kırmızı Sekreter olarak yer aldı.

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Başkan Yaşar Şimşek, Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2022 – 2024 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu’nun, Kızılay’a gönül verenlerle birlikte çok güzel aktivite ve projelere imza atacağına inanç belirterek, tüm ekibe teşekkür etti.

Açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi Yönetim Kurulu, Genel Kurul öncesinde İskele Kapristanlığı’na giderek,  Kızılay’ın İskele Şubesi’nin kurulmasında ve büyümesinde katkı sağlayan Merhum Erten Yağtuğ ve Kızılay’ın Merkez Yönetim  Kurulu Üyesi ve İskele Şubesi Onursal Başkanı  Derviş Şentan'ın kabirlerini ziyaret etti.

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Son Güncelleme: 20.02.2022 23:42
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