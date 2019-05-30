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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güney Mesarya Şubesi Beyarmudu’nda açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güney Mesarya Şubesi Beyarmudu’nda açıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güney Mesarya Şubesi Beyarmudu’nda açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güney Mesarya Şubesi Beyarmudu’nda bugün açıldı. Açılışa Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Kemal Buba ve Türkiye Kızılay Temsilcisi Recep Günaydın’da katıldı.

Açılışta konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, “9. Şubenin Güney Mesarya’da açılıyor olmasında gerek Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan ve Türkiye Kızılay’ından destek gördük. Sınır boyu olan bir köyde ve geçişlerin en yoğun olduğu yerlerden birinde Kızılayın bayrağının dalgalandırmak bizim için gururdur. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Kızılay Temsilcisi Recep Günaydın ise konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs’ın her zaman yanındayız, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile yürüttüğümüz projelerle Güney Mesarya Şubesi’nde Türk halkının ve Dünyadaki insanların yardımlarını buralara ulaştıracağız dedi”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Kemal Buba, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 9. Şubesini Güney Mesarya’da açmaktan gurur duymaktayız. Bizler ne kadar yer açarsak halkımıza o kadar hizmetimizi getirmiş oluruz dedi”

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal açılıştaki konuşmasında, “sivil savunma ve doğal afetlere hazırlıklı olması kadar doğal bişey olamaz, Merkezde yönetimin yaygın olduğu ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın şube açıp tam donanımlı hizmet vermesi için ilk adım olarak böyle bir binanın hazırlığının yapılması Belediye Başkanının da Kızılayı’mıza destek vermesi ve hayat bulması çok memnuniyet vericidir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

Konuşmaların ardından Kurdele kesimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güney Mesarya Şubesi açılışı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Güney Mesarya şubesiKızılay Beyarmudu
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