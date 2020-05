Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı kan bağışı konusunda yeni bir proje yürütüyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Yönetim Birimi’nden Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku’yu kabul ederek, Kızılay’ın kan bağışı projesiyle ilgili yapılacak çalışmaları konuştu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, yürütülen önemli projeyle ilgili belediyenin ziyaret edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Şerife Tutku’ya teşekkür etti. Kan bağışı ile ilgili yapılan faaliyetleri basından takip ettiklerini, Sağlık Bakanlığı’nın Kızılay ile kampanyalar yaptığını, içinde bulunduğumuz günlerde sağlığın çok önemli olduğu için kan bağışına daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi. İnsanımızın kan bağışı konusunda biraz daha bilinçlendirilmesine de ihtiyaç olduğunu, insanımızın bir yakını ihtiyaç duyduğunda bu konunun ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğini ifade eden Arter, kimsenin zor duruma düşmeden sistemli bir yapıyla kan ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi. Başkan İsmail Arter, gereken kanın toplanması için bu projede “biz de varız” diyerek çalışmaları detaylandırıp ilerleyeceklerini söyledi.

Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku ise, ülkedeki kan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik büyük bir proje yürüttüklerini, projenin amacının halka kan bağışı bilincini aşılamak ve kan bağışı merkezlerine ulaşamayan vatandaşların ayağına hizmeti götürmek olduğu, ülkemizde gerçek anlamda kan bağışında sıkıntılar olduğunu, yeterli kan bağışçısı olmadığını söyledi. Ayrıca ülkemizde 18-65 yaş arası 155 talasemi hastası olduğunu, bunun 150 tanesinin Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nde Talasami Merkezi’nde tedavilerini sürdürdüğünü, 5 tanesinin de Rum tarafına gittiğini ifade ederek, her talasami hastasının ayda 4 ünite kan kullandığını aktardı. Talasami hastalarının bireysel olarak kan aramaması için her ay 650 ünite kan gerektiğini, sıkıntının büyüdüğünü ve talamasia hastalarının da bireysel olarak kan arayışına girdiğini söyleyen Tutku, diğer hastaların ihtiyaçlarıyla birlikte ortalama aylık bin kan ihtiyacı olduğunu, bunun yarısını ve hatta şu anda 3’te birini karşılayabildiklerini ifade etti. Tutku, en büyük kaynağın askeri birlikler olduğunu ancak askerin şu anda kapılarını kapattığını ifade ederek, kan ihtiyacı olduğunda asker ve belediyeler gibi toplu yapılara başvurulduğunu ancak bunun bir vatandaş sorumluluğu olması gerektiğine dikkat çekerek, kanın parayla satılamayan hayati bir sıvı olduğunu söyledi. Tutku, kitlenin olduğu her yeri ziyaret ettiklerini, belediye bünyesinde bulunan gruplara bilgilendirme toplantıları yapmak istediklerini, ayrıca köylerde yerinde ekipler organize ettiklerini söyledi. Gazimağusa Belediyesinin hem bölge hem belediye olarak büyük bir belediye olduğunu bu konuda nasıl bir yol haritası çıkarabileceklerini belirlemek ve destek talep etmek için belediyeyi ziyaret ettiklerini söyleyen Tutku, halkımızı işin içine sokmak için bu dönemin büyük bir fırsat olduğunu, ihtiyacı karşılamanın halka düştüğünü söyledi. (MHA)