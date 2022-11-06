Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 48 Yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, 48’inci kuruluş yıl dönümü Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlık Ofisi ve Kültür Merkezi’nde Kızılay üyelerine özel bir resepsiyonla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Onursal başkanlarından Taner Erginel ve Işılay Arkan, Kızılay dostları ve davetliler katıldı.

-Sezen: “48 yıldır insanlığın hizmetindeyiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen yaptığı konuşmada, gücünü, Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin, 48 yıldır Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun ilkeleri ışığında insanlığa hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay’ının en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı, şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğü ile yeniden yapılandırarak, sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturmak için uğraş verdiklerini kaydetti.

-Saygılı: “İyilik kadim bir medeniyet hareketidir”

Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise konuşmasına, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın tebrik mesajını ileterek, başladı.

İyiliğin kadim bir medeniyet hareketi olduğuna vurgu yapan Saygılı, Türk Kızılay olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın temsil ettiği değerlere, faaliyetlere ve ileriye yönelik çizdiği misyon ve vizyona geçmişten bugüne olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

48’inci kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kutlu yürüyüşünü tebrik eden Saygılı, Kızılay dostlarına teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, 6 Kasım 1974 yılında kurulmuştu.