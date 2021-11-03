Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Anıtkabir'i ziyaret edecek

Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran başkanlığında yönetici kulüp başkanları ve üyelerinden oluşan 50 kişilik heyet yarın saat 10.40’ta Ankara'ya gidecek.
03 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
Son Güncelleme: 03.11.2021 13:39
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüpleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri çerçevesinde Ulu Önder Atatürk'ün defnedildiği Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran başkanlığında yönetici kulüp başkanları ve üyelerinden oluşan 50 kişilik heyet yarın saat 10.40’ta Ankara'ya gidecek.