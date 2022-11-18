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Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantı Düzenliyor
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Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantı Düzenliyor

Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantıda Bir Araya Geliyor

18 Kasım 2022 Cuma 13:45
Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantı Düzenliyor

 Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olması sebebiyle, diyabet hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için 21 Kasım Pazartesi akşamı sanal toplantıda bir araya geliyor.

Verilen bilgiye göre, Mağusa Kale, Girne Vatan, Girne Ada, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüplerinin ortak etkinliği olarak hayat bulacak sanal söyleşiye, Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm ve Diyetisyen Betül Çetin konuk konuşmacılar olarak katılacak.

Toplantıda sağlıklı yaşam ve diyabet hastalığından korunma yollarının önemine dikkat çekilecek.

Young Professionals Cyprus Virtual'dan Fikret Şendil ve Arda Çileker'in moderatörlūğünü üstleneceği çevrim içi toplantıya katılım için ön kayıt şartı bulunmuyor.

21 Kasım Pazartesi akşamı 19:45'te girişlerin kabul edilmeye başlanacağı sanal söyleşi için katılımcıların zoom toplantı platformu uygulamasını bilgisayar, cep telefonu ya da tabletlerine indirmeleri gerekiyor. 

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Son Güncelleme: 18.11.2022 13:53
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