Kuzey Kıbrıs'ta aşçılık eğitim güçleniyor!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) arasında

işbirliği protokolü imzalandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) arasında imzalanan iş birliği protokolü sebebiyle TAFED Genel Başkanı ünlü Şef Zeki Açıköz

ağırlandı. GAÜ ve TAFED arasında gerçekleştirilen protokolün imzaları GAÜ CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hüseyin Bozdağlar ve

TAFED Genel Başkanı Şef Zeki Açıköz tarafından atıldı. GAÜ Aşçılık Bölümü Öğr. Gör. ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Ar-Ge Başkanı Ali Özçil ile birçok idari yönetici katılım gösterdi.

ZEKİ AÇIKÖZ

Bolu Mengen doğumlu Zeki Açıköz, 1979 yılından beri aşçı olarak çeşitli otel ve restorantlarda çalıştı. 1991 yılında Ankara Sheraton & Lugal Hotel and Convention Center bünyesinde çalışmaya başladı ve 2000 yılında Executive Chef oldu. 2000 yılından beri Executive Chef olarak çalıştığı Ankara Sheraton & Lugal Hotel and Convention Center bünyesinde, birçok organizasyonun ev sahipliğini yapan Zeki Açıköz, dünyaca ünlü kişiler için mönüler hazırlamıştır. Bunlardan bazıları; Barack Obama, Kraliçe Elizabeth, Putin, Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel ve son 10 yılın tüm bakan ve başbakanları. Halen 21 derneğin bağlı olduğu Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun (TAFED) üçüncü dönem başkanlığını yürütmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında Türk mutfağı ve yemek kültürünü tanıtmak amacı ile birçok çalışmada bulunan Açıköz, Chaines des Rotisseurs (Uluslararası Gastronomi Derneği ) dernek üyesidir. Ayrıca World Association of Chefs Societies’nin Türkiye’deki tek resmi jürisidir. Uluslararası platformlarda Türkiye’yi ve Türk mutfağını tanıtmaktadır. 2009 yılından beri Atılım Üniversitesi Turizm Bölümünde mutfak dersi vermektedir. Çeşitli televizyon kanallarında yemek programları yapmaktadır.

TÜRKİYE AŞÇILAR FEDERASYONU (TAFED)

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) 8 derneğin birleşimiyle, Türkiye’nin seçkin aşçıları tarafından 2006 yılında derneklerin üst kuruluşu olarak İstanbul merkezli kurulmuştur. Federasyon şu anda 23 derneği bünyesinde barındırmakta ve Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Federasyonumuz bir yılı aşkın süre İçişleri Bakanlığı’nın denetimi ve Ocak 2008 yılındaki onayından sonra “Türkiye” adını almaya hak kazanmış ilk federasyondur. 2008’den bu yana 5. dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığını Zeki AÇIKÖZ yürütmekte olup Federasyonun Genel Merkezi İstanbul’da, temsilcilik ofisi de Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun kuruluş amacı; Türkiye’deki bütün bölgesel dernekleri aynı çatı altında toplayarak birlik içinde aşçılık mesleğinin ülkemizde ve dünyadaki gelişimine katkıda bulunmak, mesleği hem hukuksal hem de sosyal yönde daha iyi konumlandırmak, mutfak sanatkârlarının mesleki eğitimini destekleyerek daha üst seviyelere getirmek, gençleri ve kadınları destekleyerek onları da bu mesleğe kazandırmaktır. Aşçılık mesleğini tanıtmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyetlerde bulunmak, festivaller, yarışmalar düzenlemek, mesleğimizle ilgili bütün organizasyonlara katılmak Federasyonumuzun faaliyetlerini oluşturmaktadır. Federasyonumuzun en önemli hedefi de, Türk kültürünün önemli parçası olan zengin Türk mutfağının dünya çapında hak ettiği yere gelmesi için mesleki çalışmalar yaparak tanıtımını sağlamaktır. Türk mutfağını ve aşçılığını dünyaya tanıtabilmek amacıyla hareket eden Federasyonumuzun, dünyanın en büyük ve kapsamlı birliği olana “World Association of Chefs Societies – Dünya Aşçılar Birliği” ne 7 Şubat 2014 tarihinde üyeliği kabul edilmiştir.