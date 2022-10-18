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Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ARUCAD’ı ziyaret etti.

18 Ekim 2022 Salı 19:49
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ARUCAD’ı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Deneği (KKSD), 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler için Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) ziyaret etti. Görüşmeye ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, dernek başkanı Semral Öztan ve ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci katıldı.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde etkinliğini sürdüren Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) ortaklığında gerçekleşecek olan etkinliklerin, yapılan görüşme sonunda ARUCAD kampüsünde gerçekleştirilmesine karar verildi. Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde atölye, sergi ve seminerlerin olması planlanıyor.

Türkiye’den Prof. Dr. Sevim Çizer, Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Doç. Dr. Leyla Kubat, Doç. Dr. Candan Güngör ve Doç. Dr. Emre Can gibi seramik alanında hem sanatsal hem de akademik açıdan değerli birçok isimin katılım göstereceği etkinlikler kapsamında ARUCAD, KKSD ve SSEDD seramik sanatçılarının ortaklaşa seminer, atölye ve sergiler düzenlemesi planlanıyor.

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