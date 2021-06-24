Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay resitaliyle sona eriyor

Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konser saat 20.00’de başlayacak. Biletler Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanabilecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay keman & piyano resitaliyle sona erecek.
Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konser saat 20.00’de başlayacak. Biletler Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanabilecek.