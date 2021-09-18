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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor. 

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:45
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu yıl 29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Festival, Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde Telsim Vodafone ana sponsorluğunda Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower, Major ve Kösezade Turizm’ in katkılarıyla düzenlenecek. 
Festival açılışı, 29 Eylül Çarşamba saat 20.30’da Serenad Bağcan & KKTC CSO Konseri ile Girne Amfi Tiyatro’da yapılacak. Festival açılış konserinde, Şef Ali Hoca yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan sahne alacak. 
Covid–19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici ile buluşacak olan bu yılki festival programında 11 farklı konser yer alacak. 
Festival programı şöyle:

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“29 Eylül Girne Amfi Tiyatro Serenad Bağcan & KKTC CSO (Şef: Ali Hoca). 1 Ekim Bellapais Manastırı Açık Hava Burcu Durmaz & LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca). 5 Ekim Bellapais Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk (Piano:Esra Poyrazoğlu Alpan). 9 Ekim Bellapais Gülsin Onay Piyano Resitali. 12 Ekim Bellapais LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca). 15 Ekim Bellapais Eser Öktem Piyano Resitali. 18 Ekim Bellapais Aeterna Piano Trio. 20 Ekim Bellapais Nursel Hançer Keman Resitali. 23 Ekim Bellapais  KKTC CSO Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Soprano Laden İnce). 26 Ekim Bellapais  Arman Ratip Doğaçlama Müziği Piyano Resitali. 29 Ekim Bellapais  KKTC CSO Konseri (Şef: Antonio Pirolli / Solist: Can Özhan, Keman).”   
Tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.
Konser biletleri 60 TL olacak ve Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi, Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişi yanısıra biletfest.com adresinden alınabilecek. 

 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 13:01
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