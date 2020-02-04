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Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla çocuk servisindeki bir oda yenilendi

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla çocuk servisindeki bir oda yenilendi

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.

04 Şubat 2020 Salı 13:29
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla çocuk servisindeki bir oda yenilendi


Derneğe ait ‘Tomofil’ dergisinin 5’inci sayısında elde edilen reklam gelirleri ile Ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında yenilenen odanın açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir odayı restore ederek hastaneye kazandırdığını belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta da tüm çocukların sağlıklarına kavuşmasını dileyerek, geçtiğimiz yıl başlattıkları bu geleneğin devam edeceğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli de odanın en iyi şekilde restore edildiğini belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.
Pilli, sağlığa yapılan katkıların çok değerli ve kutsal olduğuna dikkati çekti. Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları bu tür katkılar yapmaya çağıran Sağlık Bakanı Ali Pilli katkının küçüğü büyüğü olmadığını vurguladı.
Pilli, sağlık hizmetlerinin daha ileriye gitmesi için Bakanlık olarak son sürat çalıştıklarını da ifade etti.

 

Son Güncelleme: 04.02.2020 16:56
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği
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