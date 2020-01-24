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Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem için her türlü yardıma hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Türkiye’nin Elazığ ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem için her türlü yardıma hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Türkiye’nin Elazığ ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.

24 Ocak 2020 Cuma 21:03
Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem için her türlü yardıma hazır

KUZEY KIBRIS KIZILAY DERNEĞİ,ELAZIĞDA MEYDANA GELEN DEPREM İÇİN HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Türkiye’nin Elazığ ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı. 

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Elazığ’da bu akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yayımladığı mesajda, yavru vatan KKTC’nin her zaman Anavatan Türkiye’nin yanında olduğunu vurguladı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Depremde can kaybı olmasından derin bir üzüntü duyduk.Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.”

Mesajda, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin yardım çalışmaları için gerekli girişimleri yaptığı ve  yardım kampanyaları hakkında kamuoyunun yarın bilgilendirileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 25.01.2020 00:12
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