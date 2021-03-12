banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden çağrı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, vatandaşlara, deniz sahillerinde yoğun katran görülen bölgelerin derneğe bildirilmesi çağrısında bulundu.

12 Mart 2021 Cuma 10:45
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden çağrı
banner337
banner351

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şubat ayı sonlarında Akdeniz’de, İsrail açıklarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yağ sızıntısının meydana geldiği belirtildi. Dernek, ilk hafta içinde özellikle İsrail, ardından da Lübnan kıyılarına yoğun miktarlarda vuran katranın, geçen haftalar içerisinde, kuzey sahil şeridine vurmaya başladığını kaydetti.

Yaz aylarında yüzlerce yuvaya ev sahipliği yapan Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Alagadi plajı ve Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Ronnas sahilinin de bu felaketten payına düşeni aldığını belirten dernek, şunları kaydetti:

banner341
“Şu anda, sahillerimizi kaplayan katran miktarı hızla artmakta Kıbrıs adası kıyıları ve sahilleri, üreme dönemi olan nisan – ekim aylarında hem yeşil deniz kaplumbağaları hem de Caretta Carettaların yoğun olarak görüldüğü alanlar. Akdeniz’deki en önemli deniz kaplumbağası üreme alanlarından birkaçı ülkemiz sınırlarında yer alıyor. Dünya çapında tehlike altında olan bu canlıların birkaç ay sonra katran toplanan bu sahillerde yumurtlamaya başlamasını bekliyoruz.  Biriken katranın havaların da ısınması ile bu türler üzerindeki olası zararını düşünmek çok endişe verici. Bu durum sadece yaban hayat için değil, aynı zamanda havaların ısınmasıyla deniz kenarında zaman geçirmek isteyecek olan halkımız ve çocuklarımız için de tehlike arz etmekte.

Katran yanlışlıkla tüketildiği ya da solunduğu durumlarda canlıları zehirleyerek ya da solunum zorluğuna yol açarak onlara zarar verebilir. Ayrıca, cilt yüzeyine ya da tüylere bulaşarak hareket kabiliyetini sınırlar ve vücut ısısının dengelenmesini engeller. Genellikle deniz yüzeyinde asılı kalan katran, özellikle nefes almak için sürekli yüzeye çıkmak zorunda olan deniz kaplumbağaları veya besin için su yüzeyinde zaman geçirmek zorunda olan deniz kuşları için çok tehlikelidir.

Bu durum bizi derinden üzmüştür. Katranın yoğun olarak görüldüğü bölgelerin SPOT- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ne bildirilmesini rica ederiz. Bu sahillerin havalar ısınmadan ve katran erimeden en kısa zamanda temizlenmesine yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştirmek üzere organizasyonlar yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Bu konuda ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak yaban hayatın bu felaketten en az şekilde etkilenmesini hedefliyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 12.03.2021 11:57
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu, Arter’i ziyaret etti
Sucuoğlu, Arter’i ziyaret etti
Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi
Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi
Tatar: “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir”
Tatar: “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir”
Vakıf kurucusu kadınlar için mevlit okutuluyor
Vakıf kurucusu kadınlar için mevlit okutuluyor
Civelek: "İstiklal Marşı bağımsızlığın, özgürlüğün ve milli mücadelenin simgelerinden biri "
Civelek: "İstiklal Marşı bağımsızlığın, özgürlüğün ve milli mücadelenin simgelerinden biri "
CTP Gençlik Örgütü üç şehirde eş zamanlı eylem düzenledi
CTP Gençlik Örgütü üç şehirde eş zamanlı eylem düzenledi
7 kişi hakkında yasal işlem
7 kişi hakkında yasal işlem
Koronavirüs önlemleri masaya yatırılacak
Koronavirüs önlemleri masaya yatırılacak
Yeni atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de
Yeni atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim