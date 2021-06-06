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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Alagadi sahilini temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, “Hadi El Ele, Sahil Temizlemeye“ sloganıyla etkinlik düzenledi.

06 Haziran 2021 Pazar 11:15
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Alagadi sahilini temizledi
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Alagadi sahilinin temizlendiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği üyeleri, SİTA yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı.
Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Damla Beton etkinlikte yaptığı konuşmada, Alagadi Çevre Koruma Bölgesi’nin, kaplumbağaların varlığı nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek, etkinlikle, kaplumbağaların değerini önemini bir kez daha hatırlamak istediklerini ifade etti.
Kaplumbağaların artık sahillerde olduğunu ve eylül itibariyle binlerce yavrunun buradan denize ulaşacağını kaydeden Beton, halka kaplumbağaların korunması konusunda duyarlı olmaları ve sahili de bu bilinçle kullanmaları çağrısında bulundu.
Etkinlikte, plastik kullanımının azaltılması konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla, naylon poşet yerine kahve torbaları kullanıldı.
TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komisyonunun uzun zamandır üzerinde çalıştığı sıfır atık projesinin, pilot bölge Tatlısu’da tanıtımının yapıldığını belirterek, bu alışkanlık ve prensiplerin tüm KKTC’ye yayılarak, gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakılacağına inanç belirtti.
Çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin, kendilerini sürekli geliştirip uluslararası ilişkiler kurarak, yabancı ülkelerden üniversitelerle işbirliği yaptığını anımsatan Tatar, bu çalışmalarla dünyaya uygulanan izolasyon ve kısıtlamalara rağmen, Kıbrıslı Türklerin dünya mirasını korumak için duyarlılıkla çalıştığının mesajının verildiğini kaydetti.
Tatar, kaplumbağalara, geçmişte ve bugün olduğu gibi, uzak gelecekte de, ülke sahillerine yuvalayarak yumurtalarını bırakması için sahip çıkılacağını dile getirdi.

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Tatar, “Bu dünya değerlerini koruyabilmek, insanlığa hizmet etmek görevimiz. Nesiller değişir, önemli olan bu değerleri, bilinç ve duyarlılığı gençlere aşılamak, onların da aynı duyarlılığı edinmesi ve bu değerleri sahiplenmesidir. Burada binlerce yıl önce var olan bu güzelliğin, gelecekte de korunması önemlidir. Önemli olan insanlığın bize emanet ettiği bu değerleri sorumlulukla koruyabilmektir. KKTC’nin dünyaya verdiği mesaj budur: Dünyalıyız ve bu değerleri korumak için yüreğimiz çarpıyor” dedi. 
SANER
Başbakan Ersan Saner de, dünyayı en temiz şekilde kullanarak, gelecek nesillere aktarmanın ulvi bir görev olduğunu belirterek etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı. 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı devraldıkları gün Dikmen çöplüğünde yangın meydana geldiğini ve yaptıkları çalışmalarla, Dikmen çöplüğünün tarihe karıştığını anımsatan Saner, transit noktada yer alması nedeniyle, adayı tehdit eden bir diğer çevre kirliliğinin gemilerden atılan sintine ve plastik atıklar olduğunu anımsattı.
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin kaplumbağaların korunmasına yönelik yaptığı çalışmaların kısa sürede, ülke geneline yayıldığını ve toplumsal harekete dönüştüğünü kaydeden Saner, uzun soluklu mücadele, güç ve sentezi simgeleyen kaplumbağaları koruyarak, nesillerini devam ettirmelerini sağlamanın ulvi bir görev olduğunu vurguladı.
ATAOĞLU: “ÜLKEYEN GELEN TURİSTLERİN EN BÜYÜK ŞİKAYET KONUSU ÇEVRE KİRLİLİĞİ”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayet konusunun çevre kirliliği olduğunu belirterek, çevre bilincinin gelişmesi için küçük yaşlardan itibaren eğitim önemli olduğunu vurguladı.
      
 

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Son Güncelleme: 06.06.2021 11:33
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