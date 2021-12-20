banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
En çok yağış alan yerler
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
Yeni haftada yeni rekor!
Yeni haftada yeni rekor!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
banner404

Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği kuruldu

Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin (KKGDUB) kurulduğu belirtildi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:00
Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği kuruldu

Birlik Yönetim Kurulu adına Kutay Ramiz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Kaymakamlığında tescil edilen ve dernek olarak Kaymakamlık siciline kaydedilen “Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği” derneğinin kurulduğu belirtildi.

Birliğin 18 Aralık Cumartesi günü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Başkanlığına Kutay Ramiz, Asbaşkanlığa Burcu Ergin, Yazmanlığa Gizlem Sakallı Öke ve Saymanlığa ise Çağla Sönmezler Kurucuoğlu ile Mustafa Süzal seçildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Birliğin öncelikli hedefinin; Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul değerleme konularında uluslararası standartlarca kabul görmüş yöntem, veri analizi ve piyasa koşullarını temel alan, profesyonel, bağımsız ve tarafsız raporlama yapılması için öncü olmak, mesleği yayıp bu alanda profesyonel olarak hizmet verilmesine teşvik etmek ve meslek hakkında farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

banner341
Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul değerleme standartlarının oluşturulmasına katkı koyulması, gayrimenkul değerleme raporlarının asgari içeriklerinin ve standartlarının belirlenmesi de Birliğin hedefleri arasında yer aldı.

Açıklamada, “Gelişen ve değişen ekonomik, politik ve teknolojik koşullar Dünya’yı etkilediği gibi ülkemizi de etkilerken Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğinin birçok kurum, kuruluş, kişi ve profesyonel tarafından ihtiyaç duyulduğuna” vurgu yapılarak, Birliğin dernek statüsünde kurulumunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 20.12.2021 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
İlke Numan son yolculuğuna uğurlanıyor
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısında hızlı artış
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısında hızlı artış
Özçınar: “Şehitlerimize olan borcumuzu ancak gelecek nesillere mücadeleyi anlatarak ödeyebiliriz”
Özçınar: “Şehitlerimize olan borcumuzu ancak gelecek nesillere mücadeleyi anlatarak ödeyebiliriz”
Serdaroğlu: “Kıbrıs Türk halkı tarihte emsali az olan bir direniş gösterdi”
Serdaroğlu: “Kıbrıs Türk halkı tarihte emsali az olan bir direniş gösterdi”
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası “döviz krizine çözüm önerileri bulmak adına” çalıştay düzenliyor
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası “döviz krizine çözüm önerileri bulmak adına” çalıştay düzenliyor
Amcaoğlu TAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Amcaoğlu TAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
TDP milletvekili adayları Basın-Sen’i ziyaret etti
TDP milletvekili adayları Basın-Sen’i ziyaret etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Seyrüsefer borçlarından yarından itibaren gecikme faizi alınmayacak
Seyrüsefer borçlarından yarından itibaren gecikme faizi alınmayacak
Tatar: “Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız”
Tatar: “Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim