Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı: “Felaketi fırsata çevirmeliyiz”

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, sadece St. Hilarion Kalesi’nin değil kültür mirası olan tüm diğer kaleler ve tüm değerlerin başına benzer felaketlerin gelebileceği öngörülerek güvenlik ve bakım idame tedbirleri için ciddi ve profesyonelce projelendirme yapılmasını istedi.

Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy yazılı açıklamasında, St. Hilarion Kalesi’nde dün akşam çıkan yangından duydukları üzüntüyü ifade etti.

Yangını söndürmek için zor koşullara rağmen canla başla çalışan Orman Dairesi, itfaiye ve askeri ekiplere teşekkür eden Özsoy, “Her felaketten bir ders çıkarmak vazifemiz olmalıdır. Bölgenin her türlü güvenlik ve ikmal imkanları açısından yeniden yapılandırılması gerektiği apaçık aşikardır” dedi.

Özsoy, bu felaketi bir fırsata çevirmenin mümkün olduğunu kaydederek sadece St. Hilarion değil kültür mirası olan tüm kaleler ve diğer değerlerin başına benzer felaketlerin gelebileceği öngörülerek güvenlik ve bakım idame tedbirleri için ciddi ve profesyonelce projelendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik önlemlerinin önemine işaret eden Ezcan Özsoy, şunları kaydetti:

“İnşa edildiği dönemde yaşanan tarihi olaylar ve sonrasında dünyaca ünlü Walt Disney’e esin kaynağı olan bu güzelim esere sahip çıkmak ve yeniden yaşatılması hepimizin görevidir.

Bu tür kültürel miras değerlerin turizmin emrinde olabilmesi ve halkımızın daha verimli kullanabilmesi, gelecek nesillere daha kalıcı bir şekilde korunarak aktarılması için uluslararası kültür mirası örgütlerinden biri olan “National Trust” zincirinin yerel bir uzantısı olan kuruluşumuzun bu projelerde aracı olmaya hazır olduğunu kamuoyuna duyururuz.”