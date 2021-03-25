banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığına yeniden Ezcan Özsoy seçildi

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın dün gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda Başkan ve yöneticiler seçildi. Buna göre, Ezcan Özsoy oybirliği ile yeniden başkan oldu.

25 Mart 2021 Perşembe 17:45
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığına yeniden Ezcan Özsoy seçildi
banner337

Ezcan Özsoy Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında, Küresel bir Çevre Örgütü kuruluşu olan “National Trust” zincirinin Kuzey Kıbrıs ayağı olarak kurulan vakfın faaliyetlerinden bahsederek, yeni dönemde bu faaliyetlere yeni projeler de ekleyeceklerini kaydetti. Özsoy, “Çevre ve Kültürel Mirasın Korunup gelecek nesillere aktarılması için büyük düşünmeye devam edeceğiz” dedi.
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın açıklamasına göre, Vakfın Yönetim Kurulu’nda ve diğer organlarında yer alacak isimler ve görevleri ise şu şekilde şekillendi: 
Yönetim Kurulu; Ezcan Özsoy (Başkan), Pervin Gürler (Asbaşkan), Atila Çakıcı (Sekreter), Tayfun Tüccar (Sayman), Gülsüm Madi (İletişim Direktörü), Esra Öz (Faal Üye), Levend Şenyüz (Üyelik Direktörü), Cevdet Kopar (Yedek Üye), Nazım Erçıka (Yedek Üye)

banner341
Üyelik Komitesi Üyeleri; Kaja Wiese ve Latife Birgen
Denetim Kurulu; Taner Erginel (Başkan), Ergün Olgun (Üye), Erbil Arkın (Üye)
Nazım Tornocu (Yeminli Muhasip), Hakkı Atun (Onur Üyesi), Duygu Adahan Kuran(Hizmet Komitesi Başkanı), Rıdvan Buzcu (İdari İşler Komite Başkanı), Figen Bilge ( Konvansiyon Delegesi).
 

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 18:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
Yeniboğaziçi'nde iş kazası
Yeniboğaziçi'nde iş kazası
Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı
Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinden kitap bağışı
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinden kitap bağışı
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere çevrimiçi katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere çevrimiçi katıldı
HAKSEN’de Başkanlığa Eren Büyükoğlu devam edecek
HAKSEN’de Başkanlığa Eren Büyükoğlu devam edecek
Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi
Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: “Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı…”
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: “Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı…”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim