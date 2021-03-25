Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanlığına yeniden Ezcan Özsoy seçildi

Ezcan Özsoy Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında, Küresel bir Çevre Örgütü kuruluşu olan “National Trust” zincirinin Kuzey Kıbrıs ayağı olarak kurulan vakfın faaliyetlerinden bahsederek, yeni dönemde bu faaliyetlere yeni projeler de ekleyeceklerini kaydetti. Özsoy, “Çevre ve Kültürel Mirasın Korunup gelecek nesillere aktarılması için büyük düşünmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın açıklamasına göre, Vakfın Yönetim Kurulu’nda ve diğer organlarında yer alacak isimler ve görevleri ise şu şekilde şekillendi:

Yönetim Kurulu; Ezcan Özsoy (Başkan), Pervin Gürler (Asbaşkan), Atila Çakıcı (Sekreter), Tayfun Tüccar (Sayman), Gülsüm Madi (İletişim Direktörü), Esra Öz (Faal Üye), Levend Şenyüz (Üyelik Direktörü), Cevdet Kopar (Yedek Üye), Nazım Erçıka (Yedek Üye)



Üyelik Komitesi Üyeleri; Kaja Wiese ve Latife BirgenDenetim Kurulu; Taner Erginel (Başkan), Ergün Olgun (Üye), Erbil Arkın (Üye)Nazım Tornocu (Yeminli Muhasip), Hakkı Atun (Onur Üyesi), Duygu Adahan Kuran(Hizmet Komitesi Başkanı), Rıdvan Buzcu (İdari İşler Komite Başkanı), Figen Bilge ( Konvansiyon Delegesi).