Kuvvetli yağışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek
Kuvvetli yağışların, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Kuvvetli yağışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek
Kuvvetli yağışların, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 07:42
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışların kuvvetinin yer yer 21-50 km/m2 olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
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