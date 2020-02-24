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Kuvvetli yağışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek

Kuvvetli yağışların, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu. 

Kuvvetli yağışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek

Kuvvetli yağışların, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu. 

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:42
Kuvvetli yağışlar bugün 17.00’ye kadar devam edecek
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışların kuvvetinin yer yer  21-50 km/m2 olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Yağışlar
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