Kütüphaneciler derneği panel düzenledi

55’inci Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği dün, “Günümüz Kütüphaneleri İçin Fırsatlar” konulu panel düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefkoşa AKM’deki Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Prof. Dr. Mustafa Sağsan ve KTKD Başkanı Osman Soykan’ın katıldığı panelde konuşmalar yapıldı.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesindeki panelde kütüphanelere vurgu yapılarak gelişen teknolojik gelişmelere paralel kütüphaneler için yeniliklere, fırsatlara ve tehlikelere değinildi.

