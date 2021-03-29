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Kütüphaneciler Derneği: “Dijital platform araçlarını hizmetlerimize katmalı ve geliştirmeliyiz”

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, kütüphanelerin de dijitalleşme dönüşümünde dijital platform araçlarından faydalanması gerektiğini belirtti.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:15
Kütüphaneciler Derneği: “Dijital platform araçlarını hizmetlerimize katmalı ve geliştirmeliyiz”
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Dernek Yönetim Kurulu adına, 57’nci Kütüphane Haftası nedeniyle yayınlanan mesajda, pandeminin de etkisiyle dijitalleşme eğiliminin bütün dünyada çok daha hızlanarak sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, “Uzun yıllar içerisinde gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşümün aylar içerisinde gerçekleştiğine tanık olduk. Uzaktan eğitim, evden iş/çalışma (home office), çevrimiçi (online) toplantılar, çevrimiçi alışveriş derken kendimizi her şeyin uzaktan yapıldığı bir dünyanın içinde bulduk” denildi.

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Kütüphanelerin de dijital döneme ayak uydurması gerektiğini ifade edilen açıklamada, “dijital platform araçlarını hizmetlerimize katmalı ve geliştirmeliyiz. Değişime direnmek yerine değişimin içinde olmak için bağlı olduğumuz kurumlardan destek almalı ve kendimizi dijital ortamda var etmeliyiz” denildi

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği olarak bu süreçte projeler üretirken dijitalleştirmeyi ön plana çıkaran çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kapalı olduğumuz süre boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisinde üretmeye devam etmiş ve KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu’nu Geliştirme Projesi (dijital ortamda) ile Elektronik Toplu Katalog Projelerini hayata geçirmiş bulunmaktayız” denildi. 


 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 14:37
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