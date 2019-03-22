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Kütüphane haftası DAÜ’de etkinliklerle kutlanacak

Kütüphane haftası DAÜ’de etkinliklerle kutlanacak

22 Mart 2019 Cuma 14:41
Kütüphane haftası DAÜ’de etkinliklerle kutlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri 25 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Kütüphane Oditoryumu’ndaki açılış töreniyle başlayacak.Açılış konuşmalarının ardından saat 10.30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel, Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde, Türkçe altyazı ile gösterilecek.Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirecek.55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödül takdim edilecek.

Öte yandan Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek.Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile 8.’si gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak.

Aynı gün 14.30-16.30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirilecek.
Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart Perşembe günü DAÜ Kütüphane bahçesinde 11.00-12.00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum” isimli şiir paylaşım etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından 14.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri gerçekleştirilecek.

 

Son Güncelleme: 22.03.2019 17:45
Anahtar Kelimeler:
Kütüphane Haftası Daü
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