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Kutlu Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin ilk başbakanı olan Mustafa Çağatay'ın ölümünün 32’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çağatay’ı saygı ve rahmetle andıklarını ifade ederek, Çağatay’ın “hizmetlerinin ve beyefendi kişiliğinin unutulmayacağını” söyledi. 

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:15
Kutlu Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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“Kıbrıs Türk halkı içerisinden yetişmiş olan Mustafa Çağatay, varoluş mücadelemizde Limasol Sancağı'nda mukavemetçi ve hukukçu olarak hizmet etmiş, KTFD döneminde Maliye, Çalışma, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Başkanlığı, başbakanlık ve KKTC Kurucu Meclis üyeliği görevleri yanında KKTC’nin kurucu başbakanı olarak da adını tarihe yazdırmıştır.” 
Mustafa Çağatay’ın hizmetlerinin ve beyefendi kişiliğinin unutulmayacak olduğunu ifade eden Bakan Evren, “Mustafa Çağatay ismi halkına olan sevgisi, saygın duruşu, çalışkanlığı ve hoşgörülü kimliğiyle hafızalarımızda yaşamaya devam edecektir.  Bu duygu ve düşüncelerimle, merhum kurucu Başbakanımız Mustafa Çağatay’ı vefatın 32. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 03.04.2021 12:24
Anahtar Kelimeler:
Mustafa ÇağatayKktcKutlu Evren
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