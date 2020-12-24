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Kutlu Evren BRTK’nın 57. kuruluş yıldönümünü kutladı

24 Aralık 2020 Perşembe 13:47
Kutlu Evren BRTK’nın 57. kuruluş yıldönümünü kutladı
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BRTK, KURULDUĞU GÜNDEN İTİBAREN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN EN GÜÇLÜ SESİ OLMUŞ VE OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR“

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 57. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Evren, “BRTK, kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türkü’nün en güçlü sesi olmuş ve olmaya devam etmektedir” sözlerini kullandı.

Evren, BRTK’nın, 25 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını duyurma, halkın birlik içerisinde kalmasını sağlama, moralleri üst seviyeye taşıma, halkı doğru şekilde bilgilendirme gibi hayati ve önemli bir misyonu yerine getirmek maksadıyla,  “Bayrak Radyosu” olarak orta dalga 200 metre üzerinden yayın yapmaya başladığını ve halkın mücadele azmini artırdığını hatırlattı.

Bayrak Radyosu sayesinde daha diri, daha bilinçli bir mücadelenin verilmesine olanak sağlandığını vurgulayan Evren, “Bayrak... Bayrak... Bayrak... “ anonslarıyla yayın hayatına başlayan ve olağanüstü koşullar altında yayın yapan Bayrak Radyosu’nun kısa sürede her Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serptiğini, toplumsal birliği güçlendirdiğini vurguladı.

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Evren, BRTK’nın kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk Halkı’nın en güvenilir haber kaynağı olmayı başardığını, ulusal bilincin güçlenmesine katkı sağladığını, kamusal yayıncılık sorumluluğu ve her kesime eşit yaklaşan güçlü kadrosuyla Kıbrıs Türkü’nün en güçlü sesi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Evren, mesajında şunları kaydetti:   

“Zorlu mücadele günlerinde mütevazi teknik araç-gereçlerle yayın hayatına başlayan BRTK bugün, ilk günkü misyon ve kararlılıkla çok daha gelişmiş, kurumsallaşmış bir yapıyla uydudan dünyaya yayın yapar duruma getirilmiştir.

Bu başarıda büyük emekleri olan ve 57 yıl içerisinde halkımıza BRTK altında hizmet veren, bugün hayatta olmayan insanlarımıza Allah’tan rahmet diler, halen bu ilkeler doğrultusunda hizmet vermeye devam eden değerli BRTK personeline emekleri ve katkıları için teşekkür eder, Kurum’un 57. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım.”

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İçişleri Bakanı Kutlu EvrenBayrak Radyo Televizyon KurumuBrtk
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