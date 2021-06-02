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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada “şüpheli“ sıfatıyla ifade veren Atilla Peker serbest

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında,

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada “şüpheli“ sıfatıyla ifade veren Atilla Peker serbest
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.
Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Atilla Peker, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Atilla Peker'in "yurt dışına çıkış yasağı" ile "belirli günlerde imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."
 

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Son Güncelleme: 02.06.2021 18:31
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