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Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 12:23
Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı.

Bu yıl 18’ncisi düzenlenecek ödül töreni 9 Nisan Salı akşamı saat 19.30’da Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda yer alacak.

Basın –Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği temsilcileri, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımıyla biraraya gelen jüri tarafından ödüle layık görülen kişiler şöyle:

“Kutlu Adalı Onur Ödülü: Ahmet Cavit An
Basın-Sen Özel Ödülü: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin bir Sözlük (Bekir Azgın, Chirstos Christofides, Esra Aygın, Maria Siakalli)
En iyi Haber Ödülü: Aktay Elektrikçi (Aziz Kutlay Röportajı -1958 Kuşağı Sendikalaşma)- kanal Sim
En İyi Spor Ödülü: Raif Özgüren
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Şevket Öznur-Halkın Sesi Gazetesi
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Safiye Özyürekliler- Mesarya Ajans
Basın Emekçisi Ödülü: Meltem Sakin-Radyo Mayıs, İslam Türfent-Yeni Bakış Gazetesi, Cemil Özbey-Genç TV, Tahir Gazi – Havadis Gazetesi
Mesleğe Emek Verenler: Ali Osman Tabak-Afrika Gazetesi, Selda İçer- BRT, Dilek Çetereisi -Kıbrıs Gazetesi
Yeni Medya Ödülü: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Kutlu Adalı Basın ödülleri
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