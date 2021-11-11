Kutlu Adalı Basın Ödülleri 20 Kasım’da veriliyor

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kutlu Adalı Basın Ödülleri, “ifade özgürlüğü” temasıyla verilecek.

Pandemi koşulları dikkate alınarak, Merkez Lefkoşa’da saat 14.00’te düzenlenecek ödül töreninde ödül almaya hak kazanan isimler ve kurumlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)

Spor Basın Ödülü: Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen)

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Mustafa Evliya