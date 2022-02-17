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Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı

17 Şubat 2022 Perşembe 13:15
Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı

KUT ADALI İÇİN BRTK’DA TÖREN DÜZENLENEDİ

ÖZKURT: “ÇALIŞMALARI İLE BRT’YE HAYAT VE ESTETİK KATTI”

İLKAY ADALI: “O ZATEN BİR MELEKTİ”

AZİZ: “ÖZVERİYLE HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI”

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı.

Kut Adalı için uzun yıllardır yayın yapım memuru olarak hizmet verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.

Kut Adalı’nın cenazesi törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

ÖZKURT

Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, böyle bir günde bir araya gelmenin zor olduğunu ifade etti.

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“Sağlık sebebi ile ümitle gönderdiğimiz arkadaşımızı bu şekilde karşılamamız zor” diyen Özkurt, Kut Adalı’nın yaptığı çalışmaları ile BRT’ye hayat ve estetik kattığını belirtti.

Özkurt, Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ile sabır diledi.

İLKAY ADALI

Kut Adalı’nın annesi İlkay Adalı ise, törene katılanlara teşekkür etti.

İlkay Adalı, Kut Adalı’nın gerçek hayatta da zaten bir melek olduğunu kaydetti.

İlkay Adalı, “Ne yazık ki kaybettik. Işıklarda olsun” dedi.

AZİZ

Mesai arkadaşı Fezile Aziz de, Kut Adalı’nın her zaman sevgi ışığında yürüdüğünü belirterek, “Bugün de bizimle birlikte bir ışıksın” dedi.

“Kendin olmayı, insan olmayı, sahip olduğun erdemlerle bize gösterdin. En kıymetlimizdin” diyen Aziz, Kut Adalı’nın özveriyle her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Kut Adalı’nın cenazesi, BRTK’da düzenlenen törenin ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na götürülerek İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

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Son Güncelleme: 17.02.2022 13:51
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