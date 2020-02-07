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Kuşkor Yasadışı Avcılıkla Mücadele Çalışmaları Konusunda Bilgilendirmede Bulundu

18 FARKLI TÜRDEN 344 KUŞ AĞLARDAN CANLI KURTARILDI

Kuşkor Yasadışı Avcılıkla Mücadele Çalışmaları Konusunda Bilgilendirmede Bulundu

18 FARKLI TÜRDEN 344 KUŞ AĞLARDAN CANLI KURTARILDI

07 Şubat 2020 Cuma 17:50
Kuşkor Yasadışı Avcılıkla Mücadele Çalışmaları Konusunda Bilgilendirmede Bulundu

18 FARKLI TÜRDEN 344 KUŞ AĞLARDAN CANLI KURTARILDI
Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) 2019 sonbahar-kış dönemindeki yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaları kapsamında, 18 farklı türden 344 kuşu ağlardan canlı kurtardıklarını açıkladı. 
KUŞKOR’dan yapılan açıklamada, derneğin yasadışı avcılıkla mücadeleye yönelik gönüllük esasına dayanan çalışmalarına yer verildi. 
Açıklamada, çalışmalarını 2019 yılında uluslararası CABS örgütü gönüllülerinin de desteği ile güçlendirdikleri belirtilerek, 2019 sonbahar-kış döneminde gönüllülük esasına dayanan çalışmaları kapsamında, 59 sis ağı, 56 ağ direği, 21 kuş çağrı cihazının çeşitli bölgelerde tespit edildiği ve bölge polisiyle iletişime geçilerek bilgi verildiği kaydedildi. 
Bu çalışmalar esnasında 18 farklı türden 344 canlı kuşun ağlardan canlı kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 12 kuşun ağlar üzerinde ölü bulunduğu ifade edildi. 

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Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yasadışı avcılık faaliyetleri sırasında pulya başta olmak üzere, cikla, kızıl gerdan, örümcek kuşları gibi 155 farklı kuş türünün yakalandığının uluslararası yayınlarda da görüldüğü belirtilen açıklamada, “Yaptığımız uzun süreli çalışmalar sırasında, geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a özgü olduğu kabul edilen, Kıbrıs İshakkuşu ve diğer baykuş türlerinin de yapılan kaçak av sırasında ağlara takılıp can verdiğine veya yasadışı avcı tarafından öldürüldüğüne şahit olduk.” denildi. 
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Bazı yerlerde meze olarak pulya servisi yapıldığını duymakta, bazen de sosyal medya üzerinden görmekteyiz. Güney Kıbrıs’ta yasadışı avcılığı engellemeye yönelik kontrollerin artması nedeni ile yasadışı avcılığın ve pulya ticaretinin aratacağına dair endişelerimiz vardır.”
2020 yılında da yasadışı avcılıkla mücadelenin güçlenerek devam edeceği kaydedilen açıklamada, bu konuda ihbar vermek isteyen herkesin dernekle iletişime geçebileceği belirtildi. 
(GÖZ/ÖK)

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