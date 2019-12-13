KUŞKOR, sadece Kıbrıs'a özgü yeni bir kuş türü bulunduğunu açıkladı: “Kıbrıs İshakkuşu”

“Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Kuş Halkalama Programı tarafından elde edilen veriler de dahil, bu konuda yapılan yayınların yeniden değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi (Birdlife International) bu yeni türü resmi olarak tanıdığını bildirdi. Bu demek oluyor ki; Kıbrıs İshakkuşu dünyada tek” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Aslında adamızda yaşayan diğer iki endemik kuş türünden dolayı Kıbrıs zaten Avrupa’daki tek endemik kuş alanı. Endemik baykuş türümüzün de eklenmesi ile bu özelliğimiz daha da pekişmiş oldu.
“Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Kuş Halkalama Programı tarafından elde edilen veriler de dahil, bu konuda yapılan yayınların yeniden değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi (Birdlife International) bu yeni türü resmi olarak tanıdığını bildirdi. Bu demek oluyor ki; Kıbrıs İshakkuşu dünyada tek” denilen açıklama şöyle devam etti: