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KUŞKOR, Kuzey Kıbrıs genelinde on binden fazla su kuşu kaydedildiğini açıkladı

18 Ocak 2022 Salı 16:30
KUŞKOR, Kuzey Kıbrıs genelinde on binden fazla su kuşu kaydedildiğini açıkladı

5 GRUBA AYRILAN 16 KUŞ SEVER, 31 SULAK ALANDA KUŞ SAYIMI YAPTI

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), Kuzey Kıbrıs’ta “Uluslararası Su Kuşu Sayımı” etkinliği kapsamında 31 sulak alanda yapılan sayımda, on binden fazla sukuşu kaydedildiğini bildirdi. 

KUŞKOR’dan verilen bilgiye göre, 5 gruba ayrılan 16 kuş sever, Kuzey Kıbrıs’taki toplam 31 sulak alanda sayım yaptı. Etkinlik KUŞKOR tarafından, Birdlife Cyprus ortak çabalarıyla Kıbrıs genelinde gerçekleştirildi. Çevre Koruma Dairesi izniyle gerçekleştirilen sayımlarda, binlerce kuş gözlendi.

YEŞİLBAŞ, ÇAMURCUN, KAŞIKGAGA VE SAKARMEKE 

Kuzey Kıbrıs genelinde on binden fazla su kuşunun kaydedildiği belirtilen açıklamada, bunların yaklaşık dörtte üçünün sık rastlanan Yeşilbaş, Çamurcun, Kaşıkgaga ve Sakarmeke türleri olduğu belirtildi.

Önemli sayıda tehdit altındaki türün de kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, elde edilen sonuçların, sulak alanların korunmaya ne kadar muhtaç olduğunu gözler önüne serdiği kaydedildi.

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Açıklamada, su kuşlarının yarısına yakınının Haspolat Atık Arıtma Tesislerinin parçası olan Haspolat lagünlerinde, binden fazlasının ise Gazimağusa Sulak Alanları ve Kalkanlı Barajı’nda gözlendiği ifade edildi.

BETON: “YÜKSELEN SU SEVİYESİ SEVİNDİRİCİ”

Biyolog Dr. Damla Beton, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, sulak alanlarda yükselen su seviyesinin sevindirici olduğunu, kuşlar ve yaban hayatını güzel bir baharın beklediğini kaydetti.

Doç. Dr. Hasan Tekgüç de, KUŞKOR ile ilk kez sulak alan sayımına katıldığını belirterek, dünyada yapılan bu etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu bellirtti, ayrıca yıllardır yurtdışında yaşayan bir Kıbrıslı olarak ülkesinde bir günde on bin sukuşu sayılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Öte yandan KUŞKOR, halkın ve ülkedeki öğrencilerin kuş tanıma, optik donanım kullanma ve kuş sayımına katılmaya ve eğitim almaya teşvik edildiği aylık saha gezileri düzenliyor.

KUŞKOR kuş forumuna elliden fazla kuş gözlemcisinin katkıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, tüm bu kayıtların bir veri tabanında toplanıp koruma planlaması için kullanılabileceği belirtildi ve sayımlarda emeği geçen herkese teşekkür edildi.

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Son Güncelleme: 18.01.2022 21:50
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