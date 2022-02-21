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KUŞKOR “gurkuda” hakkında yeni bir genetik çalışma yayımlandığını açıkladı

21 Şubat 2022 Pazartesi 11:00
KUŞKOR “gurkuda” hakkında yeni bir genetik çalışma yayımlandığını açıkladı

3 TÜRDEN OLUŞAN DİKENLİ KELERİN BİR TÜRÜ, "KIBRIS DİKENLİ KELERİ" OLARAK BİLİM CAMİASINA TANITILDI

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), Kıbrıs’ın en iyi bilinen kertenkelesi olan ve “gurkuda” olarak tanınan “dikenli keler” hakkında yeni bir genetik çalışma yayımlandığını bildirdi.

Yakın zamanda bu konudaki çalışmaların artacağına inanç belirten dernek, “Gurkuda artık çok daha fazla ilgi çeken bir tür olacak, Kıbrıs’ı tanıtacak” dedi.

KUŞKOR’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni yayımlanan genetik çalışmaya göre dikenli kelerin (Laudakia Stellio) 3 farklı türden oluştuğu belirtildi.

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Bunlardan birinin adaya özgü endemik bir tür olarak, Atina Üniversitesi tarafından yapılan çalışmayla bilim camiasına tanıtıldığı kaydedilen açıklamada, bunun Kıbrıs Dikenli Keleri (Laudakia Cypriaca) olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2-4 milyon yıl önce yaşanan buzul döneminde adaya vardığı tahmin edilen dikenli kelerin, bu dönemde diğer iki akrabası ile aynı yapıya sahipken, uzun yıllar geçirdiği izolasyon sonucunda Kıbrıs’a özgü bir tür haline geldiğinin açıklandığı belirtildi.

Dernek açıklamasında, halk arasında “gurkuda” olarak bilinen Kıbrıs Dikenli Keleri’nin diğer akrabalarından daha büyük ve kuyruğunda diğerlerinden farklı tanımlayıcı bir segment olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu konudaki bilimsel yayının, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayınlandığı bildirildi. Makalenin linki şöyle:

https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article/doi/10.1093/zoolinnean/zlab107/6517658?login=true#no-access-message#no-access-message

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Son Güncelleme: 22.02.2022 10:31
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