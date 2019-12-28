banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.458
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7923
EURO
6.6449
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Lefkoşa'da bıçaklı kavga!
LEFKOŞA'DA BIÇAKLI KAVGA!
Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!
BEYARMUDU'NDA KAÇAK GIDA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR),  Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının  birçok konuda Avcılık Federasyonu’nu güçlendirirken tasarıda doğa için yeterli özen gösterilmediğini savundu.

Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR),  Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının  birçok konuda Avcılık Federasyonu’nu güçlendirirken tasarıda doğa için yeterli özen gösterilmediğini savundu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:12
Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”

KUŞKOR’un basın açıklamasında doğada avcının kontrolünün  yeterli olmadığı görüşüne yer verilerek yasa için önerilerde bulunuldu.

Önerilerde büyük avda bir avcının 3 köpekle değil,  en fazla 2 köpek ile ava gidebilmesi, birinci ince avda avcı başı 100 olan cikla vurma hakkının en fazla  35-40’a düşürülmesi, ikinci ince avda üveyik avına  uzun yıllar izin verilmemesi ye aldı.

banner317
Açıklamada ayrıca  sürek ve banya avının yasanın tefsirine ayrı ayrı eklenmesi ve ikisinin de avın gelecek nesillere de kalabilmesi için yasaklanması veya avlanacak hayvana da kaçma şansı verebilmek için banya avının  3 kişi ile sınırlandırılması, Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde olan önemli kuş bölgelerinin avdan çıkarılması,  Koruçam ve Karpaz burnunun  sürekli ava kapalı  bölge olarak yasada yer alması gerektiği de önerildi.

Yasa tasarısında   Madde 11. (1)'in ikinci paragrafının  Avcılık Federasyonu'nun ürettiği av hayvanlarını satmasına ve bu hayvanların da lokantalarda servis edilmesine imkân verdiği iddia edilerek, bunun yasanın amaçları aykırı olduğu iddia edilerek şöyle denildi:

“Federasyon'un lokantalarda servis edilmek üzere av hayvanı üretimi yapması ve satması, bu hayvanların lokantalarda servis edilmesi, bu yasanın amaçlarına aykırıdır.Kaçak avcılığın veya normal zamandaki avcılığın ticarete dönüşmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Böyle bir olaya izin verilmesi düşünülür ise de bu beklenen suiistimaller için önlem alınmalı, prosedür ve denetimleri düzenleyen bir tüzüğe bu yasada atıf yapılmalıdır.”

Son Güncelleme: 28.12.2019 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc Milli İradeye Saygı Platformu Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin Tl Yardımda Bulundu
Kktc Milli İradeye Saygı Platformu Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin Tl Yardımda Bulundu
Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsanlık Dramına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsanlık Dramına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğünden açıklama; “Çipsiz kimlik kartlarının değiştirilmesi gerektiği yönündeki söylemler doğru değil”
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğünden açıklama; “Çipsiz kimlik kartlarının değiştirilmesi gerektiği yönündeki söylemler doğru değil”
Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalandılar...
Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalandılar...
Görümcesinin parasını çalmaktan tutuklandı...
Görümcesinin parasını çalmaktan tutuklandı...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
City Mall AVM Christmass Bazaar bugün açıldı!
City Mall AVM Christmass Bazaar bugün açıldı!
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim