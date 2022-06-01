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“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”
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“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:33
“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”

 İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, devlet gelirlerinin artırılması, kayıtlılığın artması amacıyla düzenlenen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın 6 ay süre ile sınırlı tutulacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Öztürkler, “KKTC’de mal edinmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hakları 1’dir. Biz yaptığımız geçici düzenlemede bunu 4 olarak düzenliyoruz. Geçici bir yasadır ve yürürlükte 6 ay kalacaktır, yeni yasada 6 ay içerisinde devir işlemi gerçekleştirmekle ilgili de bir şart koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak açıklamalarda bulundu.

“KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK”

Yurttaşlık konusunda yasal hakları olan, sosyo-ekonomik entegrasyonunu tamamlamış, vatandaşlık hakkına sahip olan kişilerin şeffaf başvuru süreçleri sonunda haklarının teslim edileceğini ifade eden Öztürkler, “Bizim bakanlığımıza bağlı muhaceret dairesinde sıkıntılar olduğunu kabul etmeliyiz, İçişleri Bakanlığımızın teknoloji ile çok daha iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Öztürkler, başvurularla ilgili olarak kurumsal ve teknolojik yapıyla ilgili ciddi çalışmaları olacağını belirtti.

“51/95 SAYILI BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASASI ÇEYREK ASIRDAN FAZLADIR REVİZE EDİLMEDEN YÜRÜRLÜKTE”

Yerel seçimler ve Belediyeler Reformu hakkında sorulan soruları yanıtlayan Öztürkler, bugüne kadar hep sayı üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü, esas önemli olanın gözden kaçırılmaması gerektiğini, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın çeyrek asırdan fazladır revize edilmeden yürürlükte bulunduğunu, mevcut yasanın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap vermediğini, örneklerle anlattı.

Öztürkler, belediyelerin vergi resim ve harçlarında en son 2001 yılında değişiklik yapıldığını, örneğin meslek izin harcının 2 TL gibi ‘komik bir rakam’ olduğunu ifade etti.

Belediyelerin gelirlerinin artırılması, sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları, imar planlarında daha çok söz sahibi olmaları gibi önemli hususların düzenlendiğini kaydeden Öztürkler, son yıllarda Covid-19 ile birlikte sıkıntıların daha da arttığını, bu gibi hususlarda hızlıca reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.  

“DOĞRU VE TEMELE DAYANAN PROJELERDE HEP DESTEK GÖRDÜK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için "vazgeçilmez" olduğunu söyleyen Öztürk, “Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi bozmamak, sağlıklı bir şekilde yürütmek ile ilgili görevlerimiz var, gerek bürokrat olarak gerek teknokrat olarak mali-iktisadi işbirliği protokolleri olsun birçok toplantıda yer aldım ve çalıştım. Tüm toplantılarımızda samimi doğru ve temele dayanan projelerimizi ortaya koyduğumuzda hep destek gördük” dedi.

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