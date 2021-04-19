Kurultay bitti, YDP'deki sıkıntılar bitmedi

Yeniden Doğuş Partisi 3. Olağan Kurultayı tamamlandı, yetkili organlar belirlendi ancak taraflar arasındaki sıkıntı bitmedi.

Ameliyat olmak için Türkiye'ye giden Bertan Zaroğlu'nun odasının devir teslim yapılmadan çilingirle açılmak istendiği iddia edildi.

Genel başkan adaylığını kaybeden Bertan Zaroğlu’nu destekleyen parti meclisi üyesi İsmail Eker sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İsmail Eker “Lütfen tahriklerden vazgeçin bu parti hepimizin” diyerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli arkadaşlar, genel sekreterimiz ve milletvekilimiz sayın Bertan Zaroğlu ameliyat olmak için Türkiye’ye gitti kendisi burada değilken daha genel sekreterlik seçimi yapılmadan devir teslim yapılmadan genel merkezdeki ofisinin çilingir çağrılarak açılmak istenmesi yanlıştır bu tahriklerden vazgeçin lütfen artık. Dışarıda birlik beraberlik derken içeriden bu şekilde davranışlar tabanımızı üzer.”