banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
460.287
DOLAR
7.2670
STERLİN
9.5969
EURO
8.6311
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Kurudere ve Çatalköy’de yangın hasara yol açtı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Kurudere civarında ve Çatalköy’de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hasara yol açan her iki yangın da söndürüldü.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01
Kurudere ve Çatalköy’de yangın hasara yol açtı
banner337
banner351

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Kurudere civarında ve Çatalköy’de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hasara yol açan her iki yangın da söndürüldü.

Polis açıklamasına göre Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun Kurudere mevkiinde meydana gelen yangın sonucunda 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar tamamen, bir elektrik direği ve telefon hatları da kısmen yandı.

banner341
ARAZİ YANGINI İŞ YERİNİN AVLUSUNA SIÇRADI… ARAÇ BOYALARI VE YEDEK PARÇALAR YANDI

Öte yandan aynı saatlerde Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi’nde Mustafa Fırat Gümüş'e ait iş yerinin batısındaki arazide başlayan yangın sonucunda ise 5 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, makilik alan ve 2 çam ağacı yandı. 

Yangının söz konusu şahsa ait iş yeri avlusuna sirayet etmesi sonucu avluda konteyner içerisinde bulunan araç boyaları ve lüks araçlara ait yedek parçalar yandı.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra askeri birliğe ait su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü.

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2020 19:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Rum-Yunan ikilisinin beklentisi, AB-Türkiye ilişkilerinde Havuç-kırbaç politikasının izlenmesi”
Tatar: “Rum-Yunan ikilisinin beklentisi, AB-Türkiye ilişkilerinde Havuç-kırbaç politikasının izlenmesi”
Bakan Pilli: “Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi“
Bakan Pilli: “Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi“
Akıncı, Muharip Derneklerin Başkan Ve Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Akıncı, Muharip Derneklerin Başkan Ve Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi
Body Talk Fitness Center açıldı
Body Talk Fitness Center açıldı
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim