Kurucu Meclis Üyelerinden Koreli Son Yolculuğuna Uğurlandı

KORELİ İÇİN MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENDİ

Lefkoşa, 29 Mayıs 20 : Yaşamını yitiren eski milletvekili, KKTC Kurucu Meclis üyesi ve eski sendikacı İbrahim Koreli son yolculuğuna uğurlandı. Koreli için, Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Milletvekilleri, belediye başkanları, bazı sendika temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, kızı Zühal Koreli ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın konuşması ve saygı geçişinin ardından sona erdi.



KORELİ

Zühal Koreli konuşmasında, “canımız babamız bizim için örnek alınacak muhteşem bir baba, torunları için sıcacık ve sevgi dolu bir dede, rahmetli annemiz için çok iyi ve özel bir eş olmanın yanısıra Kıbrıs genelinde özellikle kendi bölgemiz olan Güzelyurt’ta onurlu duruşuyla ve herkesi içine alabilen büyük ve sevgi dolu kalbiyle mütevazi yaşam tarzıyla her yaşta herkesin sevgili efsane Koreli’si halkımız ile her zaman bütünleşerek işçileriyle birlikte her tür emek ve hak mücadelesinin cesur ve savunucusu ve sözcüsü olmuştur. O büyük bir halk adamıydı” ifadelerini kullandı.

Gerek sendikacılık gerekse siyasi kişiliğiyle her platformda dürüst ve ilkeli duruşu, inandığı doğrulardan asla ödün vermeyişi, dürüst ve adil siyasete verdiği önem, özgürlük, adalet, eşitlik ve en önemlisi barış için verdiği mücadeleleriyle herkesin ve gelecek nesillerin her zaman örnek alacağı ilkeli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Koreli, Kıbrıs’ta toplumsal varoluş, barış ve demokrasi ile emekçinin haklarının kazanılması için yaptığı grevler ve verdiği cesur emek mücadelesi ve savaşçı kişiliğinin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Koreli sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizler çocukların olarak bize bıraktığın bu büyük mirası, Koreli soyadını taşımanın ve senin çocukların olmanın gururunu her zaman duyduk ve ölene kadar duymaya devam edeceğiz.”

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, Cumhuriyet Meclisi çatısı altında görev yapan, herkesin sevgi ve saygısını kazanmış biri olan merhum İbrahim Koreli’yi son yolculuğuna uğurlamak üzere toplandıklarını kaydetti.

Koreli’nin halkın temsilcisi olarak hep halkın yanında olduğunu, tüm ömrü boyunca halkının hak ve menfaatlerini korumak için mücadele ettiğini dile getiren Uluçay, Koreli’nin fedakarlığı, dürüstlüğü ve özellikle de emek mücadelesine koyduğu katkıların aziz hatırasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Uluçay sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerek Milletvekili, gerek sendikacı, gerekse bu toplumun bir ferdi olarak hep halkının iyiliği ve menfaatleri için çalışmış, şahsi hesaplar gütmemiş, ‘ben değil biz’ demesini bilmiştir. Siyasi duruşu ne olursa olsun, merhum Koreli hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürmüştür. İsim ve hatırası en saygın şekilde anılacak ve hatırlanacaktır.

Yaslı ailesinin, onunla görev yapan herkesin ve omuz omuza mücadele etme şansı yakalamış dost ve yoldaşlarının başı sağ olsun.”

Meclisteki törenin ardından Koreli’nin naaşı, öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

İBRAHİM KORELİ KİMDİR?

1947 yılında Baf’a bağlı Ceyhan köyünde doğan İbrahim Koreli, Limasol 19 Mayıs Lisesi’nden mezun oldu. Dikelya’daki İngiliz Teknik Okulu’nda burslu eğitim gören Koreli daha sonra iş hayatına atıldı. Tarım İşçileri Sendikası’nın genel başkanlığını yürüten Koreli, 13 Temmuz 1981’de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983’te oluşan Kurucu Meclis Üyeliği yapan Koreli, 1985’teki genel seçimlerde yeniden TKP’den milletvekili seçildi. 6 Mayıs 1990 tarihli seçimleri kazandığı halde yemin etmediği için 18 Mayıs 1990’da milletvekilliği sona eren İbrahim Koreli, 12 Aralık 1993’teki seçimlerde tekrar milletvekilliğine seçildi ve yeniden 18 Aralık 1998’e kadar milletvekilliği görevini sürdürdü.

