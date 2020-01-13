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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıldönümü

HÜR-İŞ BAŞKAN VEKİLİ SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAK, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ, ANAVATAN TÜRKİYE İLE FİKİR VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE, DİRAYETLE VE FEDAKARLIKLA SAVUNMUŞTUR”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıldönümü

HÜR-İŞ BAŞKAN VEKİLİ SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAK, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ, ANAVATAN TÜRKİYE İLE FİKİR VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE, DİRAYETLE VE FEDAKARLIKLA SAVUNMUŞTUR”

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:22
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıldönümü

HÜR-İŞ BAŞKAN VEKİLİ SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAK, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ, ANAVATAN TÜRKİYE İLE FİKİR VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE, DİRAYETLE VE FEDAKARLIKLA SAVUNMUŞTUR”

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Lefkoşa, 13 Ocak 2020 (.): Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkan Vekili ve Kamu İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının haklarını dirayet ve fedakarlıkla savunduğunu vurguladı.

Serdaroğlu KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı bildiride “Rauf Raif Denktaş ömrünü Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve Türk milletine hizmet vermeye adamıştır. Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakarlıkla savunmuştur. Bu yolda karşılaştığı her türlü zorluğun üstesinden dik duruşuyla, kararlılığıyla, liderlik vasıflarıyla gelmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanımızın vefatının sekizinci yı dönümünde büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

(ID/HÖ)
 

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